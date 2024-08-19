إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب بأسوان

شهد الطريق الصحراوي الغربي في حدود مركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم الاثنين، حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها ركاب؛ ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وتلقى مركز شرطة إدفو شمال محافظة أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص يستقلها ركاب، بالطريق الصحراوي الغربي تحديدًا عند الكيلو 95، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى النيل لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها.