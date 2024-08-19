رئيس حزب الاتحاد: رفع توصيات الحبس الاحتياطي للرئيس السيسي خطوة إيجابية انتظرتها جميع القوى السياسية

- صقر: ما يجري في ملف الحبس الاحتياطي انتصار لإرادة القوى السياسية والحقوقية.. ونطالب بسرعة التنفيذ

قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع مجلس أمناء الحوار الوطني توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي يُعتبر خطوة إيجابية طال انتظارها من جميع القوى السياسية التي طالبت بضرورة صدور هذه التوصيات وحسم هذا الملف، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم بشكل رئيسي في تحريك الملف وتحقيق تقدم ملموس.

وأضاف صقر في تصريحات صحفية اليوم، أن قضية الحبس الاحتياطي كانت في صدارة اهتمامات القوى الحزبية والسياسية والحقوقية، حيث طالبت جميع الأصوات بإجراء تعديلات تضمن تعميق مبادئ الدستور المصري وتضمن سير التحقيقات دون الإضرار بمنظومة العدالة الناجزة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أهمية تفاعل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مطالب القوى السياسية والحزبية، والاستجابة لتلك المطالب المتعلقة بالحبس الاحتياطي، خاصةً وأن هذه المسألة تتصل بملف حقوق الإنسان وتؤثر على صورة مصر على المستوى الدولي، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل رسالة إيجابية تحتاج إلى تفعيل وترجمة سريعة.

ولفت صقر إلى أن هناك خطوات جيدة تُتخذ في ملف الحبس الاحتياطي، سواء على مستوى التشريع الذي يناقش في مجلس النواب، حيث كان هو أحد المشاركين في الاجتماع الذي ترأسه المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، والذي تناول مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتصور جديد للحبس الاحتياطي.

وأوضح أن القوى السياسية والحزبية في انتظار تنفيذ توصيات الحبس الاحتياطي، كما تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص جميع توصيات الحوار الوطني.