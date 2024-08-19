أتالانتا يتخطى أحزانه برباعية في شباك ليتشي

استهل أتالانتا موسمه في (السيري آ) بانتصار عريض على مضيفه ليتشي، برباعية نظيفة، اليوم الإثنين في الجولة الأولى من دوري الدرجة لاأولى الإيطالي لكرة القدم.

تقاسم تسجيل رباعية أتالانتا كل من لاعب الوسط ماركو بريشيانيني، ثنائية في الدقيقتين 35 و66، والإيطالي من أصول أرجنتينية ماتيو ريتيجي (ق45 و57).

يأتي ذلك رغم حالة عدم الاستقرار المحيطة بفريق مدينة بيرجامو منذ بداية الموسم، بداية من خسارة لقب السوبر الأوروبي منذ أيام على يد ريال مدريد الإسباني، مرورا بطلب نجمه الأول النيجيري أديمولا لوكمان بالرحيل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وعدم المشاركة في مباراة اليوم.

هذا فضلا عن تمرد الهولندي تيون كووبميينيرز لرغبته في الرحيل إلى يوفنتوس، واستبعاده من الفريق.

وحقق أتالانتا بذلك أول ثلاث نقاط له في الدوري الإيطالي ليحل في الصدارة بفارق الأهداف مؤقتا عن فيرونا في المركز الثاني، بينما يحل ليتشي في المركز الـ20 والأخير بدون أهداف.