بورشه تعتزم شراء حصة الأغلبية في شركة في فور درايف بتري

أعلنت شركة صناعة السيارات الرياضية الفارهة الألمانية "بورشه" اعتزامها شراء حصة أغلبية في شركة "في فور درايف بتري" خلال عملية زيادة رأسمال الأخيرة. كما أعربت "بورشه" عن اعتزامها المساهمة في إعادة الهيكلة المالية لشركة صناعة البطاريات الألمانية "فارتا".

وتعمل "فارتا" في إنتاج بطاريات خلايا الليثيوم المؤين كبيرة الحجم المستخدمة في السيارة بورشه 911 كاريرا جي.تي.إس الهجين.

وقالت "بورشه" في بيان إن إقامة منشأة جديدة لزيادة إنتاج الخلايا في نوردلينجن والتي قررت "بورشه" إقامتها في ربيع العام الحالي، ستستمر كما هو مخطط، مضيفة أنه من المقرر بدء الإنتاج في المنشأة خلال العام المقبل.

وبسبب رغبتها في البقاء كصاحبة لحصة الأقلية في شركة "في فور درايف"، تحتاج "فارتا" إلى قاعدة مالية مستقرة. وأعربت "بورشه" وشركاء آخرون عن رغبتها للمشاركة في إعادة الهيكلة المالية المقررة لشركة "فارتا". وستستثمر "بورشه" حوالي 30 مليون يورو في "فارتا" بشكل مباشر.