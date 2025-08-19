رئيس وزراء لبنان يبدأ زيارة للأردن ويلتقي نظيره

وصل رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الثلاثاء، إلى العاصمة الأردنية عمان، في زيارة رسمية غير معلنة المدة، والتقى نظيره الأردني جعفر حسان.

جاء ذلك وفق تدوينتين لرئاستي الوزراء في البلدين عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان، إن سلام وصل إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمان، يرافقه وزير الدفاع ميشال منسى، ووزير الخارجية يوسف رجي.

وبينت أنه كان في استقباله، وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي، إلى جانب طاقم السفارة اللبنانية في عمّان، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد.

وبدورها، قالت رئاسة الوزراء الأردنية، إن حسان يستقبل رئيس مجلس الوزراء اللبناني، حيث جرت للضيف مراسم استقبال رسمية.

ومن المتوقع أن يعقب اللقاء بيان تفصيلي حول مجرياته، كما من المحتمل أن يلتقي سلام بالملك عبد الله الثاني ضمن برنامج زيارته للأردن.