صحة غزة: رصيد أكياس الدم وأدوات نقل الدم لا يكفي سوى أقل من شهر

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، إن رصيد أكياس الدم وأدوات نقل الدم لا يكفي سوى أقل من شهر.

ونوهت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، أن رصيد 49% من مواد الفحص المخبري «صفر»، لافتة إلى أن رصيد 60.3% من المواد المخبرية الأساسية المتبقية «أقل من شهر».

وأشارت إلى أن رصيد 51.4% من المستهلكات والمستلزمات المخبرية «أقل من شهر»، محذرة من أن العديد من الفحوصات الأساسية في أقسام العمليات والعناية «نفدت أو شارفت على النفاد».

ولفتت إلى «نفاد معظم المواد اللازمة لفحص مستويات الأدوية بالدم الخاصة للمرضى الذين أُجريت لهم عمليات زراعة الكلى والكبد».

وحذرت من أن «مواد فحص CBC، وهو الفحص الأساسي للمترددين على المرافق الصحية، على وشك النفاد، وما هو متوافر يكفي لأيام محدودة فقط».

وذكرت أن «مواد فحص سلامة وحدات الدم من الفيروسات (HBsAg, HCV, HIV) تكفي لأيام معدودة، ما يهدد بخطر نقل دم غير آمن».

وأوضحت أن فحوصات غازات الدم تكفي لأيام قليلة فقط، قائلة إن «42% من مواد الفحوصات الكيميائية (مثل Bilirubin, Ammonia) شارفت على النفاد».

وأفادت بتوقف فحوصات الأمراض المناعية والمختبر المركزي (فحص حديثي الولادة، فحوصات PCR) منذ بداية الحرب.

وشددت على أن «نحو 45% من أجهزة المختبرات تعطلت أو دُمّرت وتحتاج إلى صيانة وقطع غيار».