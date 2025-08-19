استشهاد صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مدينة غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد الصحفي إسلام الكومي، بعد أن قتله الاحتلال بغارة على حي الصبرة شرق مدينة غزة.

واستشهد أكثر من 240 صحفياً فلسطينياً منذ بداية الحرب، وهو رقم يتجاوز 6 أضعاف عدد الصحفيين الذين قُتلوا خلال حرب البوسنة والهرسك التي امتدت إلى 4 سنوات.

وتتجاوز هذه الأرقام «المؤلمة» حتى ما شهدته الحربان العالمية الأولى والثانية، أو حرب فيتنام من خسائر في صفوف الصحفيين.

والأسبوع الماضي، رفعت منظمتان لحقوق الإنسان دعوى قضائية مشتركة أمام المحكمة الجنائية الدولية، جراء استهداف إسرائيل لمراسل شبكة «الجزيرة» القطرية أنس الشريف، أحد أشهر صحفيي قطاع غزة.

وقالت الشبكة إن الشريف قُتل في غارة جوية إسرائيلية، إلى جانب زميله المراسل محمد قريقع، والمصورين الصحفيين إبراهيم الظاهر ومؤمن عليوة، بالإضافة إلى محمد نوفل.

وفي الدعوى المقدمة إلى المحكمة الجنائية الدولية، ذكرت المؤسستان أن استهداف إسرائيل للصحفيين «ليس حوادث معزولة».

وأضافتا أن «إسرائيل تنتهج سياسة ممنهجة تستهدف صحفيي الجزيرة، وصمهم بالإرهاب دون أي دليل مقنع، وتشويه سمعتهم علنًا لنزع الصفة الإنسانية عنهم وتبرير قتلهم، والقضاء عليهم بضربات مُستهدفة».

وطالبتا بإصدار أوامر اعتقال بحق مسئولين عسكريين إسرائيليين مُحددين في الدعوى، وتوسيع نطاق مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الحالية ضد نتنياهو لتشمل الجرائم ضد الصحفيين.