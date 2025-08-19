القناة 12 العبرية: لقاء سوري إسرائيلي بباريس الليلة لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود بين البلدين

ادعت قناة عبرية، الثلاثاء، أن وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر برفقة المبعوث الأمريكي توم باراك، سيلتقيان في العاصمة الفرنسية باريس الليلة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

ونقلت "القناة 12" العبرية الخاصة عن مصدرين قالت إنهما "مطلّعان"، دون الكشف عن هويتهما، أن "ديرمر وباراك سيلتقيان الشيباني في باريس الليلة، لبحث الترتيبات الأمنية على الحدود بين البلدين"، دون ذكر تفاصيل أخرى.

وفي 24 يوليو الماضي، قال باراك في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "وزراء إسرائيليين وسوريين بارزين (لم يحددهم) اتفقوا على الحوار في إطار جهود خفض التصعيد، وذلك خلال اجتماع جمعهم في العاصمة الفرنسية باريس".

وعقب ذلك بيوم، ادعت "القناة 13" الإسرائيلية الخاصة، نقلا عن مسئول إسرائيلي وصفته بـ"الكبير" دون تسميته، أن ديرمر التقى في باريس الشيباني بحضور باراك، واصفا اللقاء في حينه بأنه كان "مهما للغاية".

بينما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي في حينه بأن اللقاء "توسطت فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، ويعد "أرفع لقاء رسمي بين إسرائيل وسوريا منذ أكثر من 25 عاما".

ونقل الموقع عن مسئولين إسرائيليين (لم يسمهم)، إن الهدف من الاجتماع كان "التوصل إلى تفاهمات أمنية بشأن جنوب سوريا، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وسوريا".

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة هضبة الجولان السورية، واستغلت الوضع الجديد في البلاد بعد إسقاط نظام بشار الأسد، واحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.

كما احتلت "جبل الشيخ" الاستراتيجي الذي لا يبعد عن العاصمة دمشق سوى بنحو 35 كلم، ويقع بين سوريا ولبنان ويطل على إسرائيل.

ورغم أن الإدارة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لم تهدد إسرائيل بأي شكل، تشن تل أبيب غارات جوية على سوريا، ما أدى لمقتل مدنيين، وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.