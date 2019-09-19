 أمريكا تصدر تأشيرتي دخول لروحاني وظريف للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة - بوابة الشروق
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أمريكا تصدر تأشيرتي دخول لروحاني وظريف للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة

الرئيس الإيرانى حسن روحانى
الرئيس الإيرانى حسن روحانى
د ب أ
نشر فى : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 10:33 م | آخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 10:33 م



أصدرت الولايات المتحدة تأشيرتى دخول للرئيس الايراني حسن روحانى ووزير الخارجية محمد جواد ظريف لحضور الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

أعلنت ذلك بعثة إيران لدى الأمم المتحدة اليوم الخميس ،بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

من جهة اخرى، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أن ظريف سيتوجه فجر الجمعة إلى نيويورك للمشاركة في الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة.

كان ظريف قد صرح أمس الأربعاء بقوله: "التوجه إلى نيويورك ليس مؤكدا ، لأننا لم نحصل بعد على التأشيرة الأمريكية".

من جانبه، أعلن انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، أن المنظمة تعمل على حل مشكلة التأشيرات بالنسبة للوفد الإيراني المشارك في أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية.

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