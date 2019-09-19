المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية

أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أمريكا (البنك المركزي) أمس الأربعاء تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليتراوح سعر الفائدة بين 75ر1% و2%.

وهذا الخفض هو الثاني على التوالي في ظل تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، والثاني أيضا منذ حوالي عشر سنوات منذ خفض الفائدة إلى أقل من صفر في المئة في أعقاب تفجر الأزمة المالية الأمريكية أواخر عام 2008، قبل أن يقرر خفضها للمرة الأولى منذ ذلك الحين في يوليو الماضي.

كان المحللون والمستثمرون يتوقعون هذا القرار الذي يأتي في الوقت الذي يسعى فيه مجلس الاحتياط الاتحادي إلى حماية الاقتصاد الأمريكي من تداعيات تباطؤ الاقتصاد العالمي والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأشار مجلس الاحتياط الاتحادي في بيان اليوم إلى البيانات الاقتصادية التي تلقاها منذ يوليو الماضي تشير إلى استمرار قوة سوق العمل ونمو النشاط الاقتصادي "بوتيرة متعدلة".

وقالت لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط إنها "ستخفض الفائدة بما يناسب المحافظة على نمو" الاقتصاد الأمريكي، وهو ما يشير إلى اعتزام اللجنة خفض الفائدة مجددا في المستقبل.

وجاء خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في حين يبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 7ر3%، مع استمرار الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي قويا، في حين مازال الغموض يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وتطورات الحرب التجارية بين بكين وواشنطن.

ومن المتوقع أن يقابل قرار مجلس الاحتياط بخفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط باستياء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كان يطالب بخفض الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة أو أكثر.