الكاميرون تؤكد مواجهة الجزائر وديا بهولندا

أكد مسؤول في الاتحاد الكاميروني لكرة القدم اليوم السبت، الأخبار التي تم تداولها بشأن إقامة مباراة ودية بين منتخب بلاده والمنتخب الجزائري بطل أفريقيا في شهر أكتوبر المقبل في هولندا.

ولم يفصح بنجامين ديديه بانلوك الأمين العام للاتحاد الكاميروني الذي كان يتحدث لإذاعة الجزائر الدولية عن تاريخ إقامة المباراة الودية المرتقبة، كما لم يكشف عن الملعب الذي سيستضيفها.

وكان جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري ألح على مواجهة غانا والكاميرون وديا الشهر المقبل، حتى يقف على مستوى لاعبيه بعد 6 أشهر من التوقف بسبب تفشي جائحة كورونا.

لكن يبدو أن رغبة بلماضي، لن تتحقق كاملة، على اعتبار أن منتخب غانا سيواجه مالي وغينيا الاستوائية وديا الشهر المقبل في تركيا، بحسب تقارير إخبارية.

ولم يصدر الاتحاد الجزائري حتى الآن أي بيان بخصوص المعسكر الإعدادي المقرر الشهر المقبل.