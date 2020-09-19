200 ألف ينضمون لاحتجاج ضد النظام الحاكم التايلاندي

احتشد حوالي 200 ألف متظاهر مناهض للحكومة في بانكوك اليوم السبت، وفقًا لتقدير منظمي المظاهرات، في أكبر تجمع سياسي منذ سنوات، حيث دعا قادة المظاهرة إلى إجراء إصلاحات للنظام الملكي القوي.

وجلس المتظاهرون للاستماع إلى الخطب مع فواصل من العروض أمام منصة كبيرة في سانام لوانج، وهو ميدان مفتوح بالقرب من القصر الكبير في بانكوك.

وجدد قادة الاحتجاجات اليوم السبت دعواتهم لإصلاح النظام الملكي، وهو موضوع ينظر إليه من وجهة النظر التقليدية باعتباره من المحرمات في المجتمع التايلاندي.

وتأتي المظاهرة، تتويجًا لاحتجاجات شبه يومية في جميع أنحاء البلاد دعت حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان أوتشا إلى التنحي.