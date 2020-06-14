قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن لقاح جامعة أكسفورد ليس متوقفًا، موضحًا أنه تم إيقافه مؤقتًا، بسبب حدوث عرض واحد لمتطوع ما، لكنه تبين أنه ليس له أي علاقة باللقاح، لذا تم الاستمرار به مرة أخرى.

وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، «لدينا تخوف شديد من المرحلة المقبلة، لأنها فترة نشاط الفيروسات التقليدية، مثل الإنفلونزا الموسمية».

وأوضح ضرورة الوعي بأعراض كل من فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، منوهًا بأن ارتفاع درجة الحرارة مؤشر يدعو للقلق، لأنه ليس عرضًا طبيعيًا للإنفلونزا.

وذكر أن أعراض العطس والاحتقان ليست مؤشرًا لكورونا، وإنما الإسهال والأمراض المعوية، لافتًا إلى عقد مؤتمر طبي للشباب الأطباء لتوعيتهم بالاختلاف بين المرضين.