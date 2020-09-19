المؤبد لـ4 متهمين بالتعدي على جارهم وإتلاف مسكنه بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، بالشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، رئيس المحكمة، اليوم السبت، حكمها في القضية رقم 2200 جنايات منيا القمح لسنة 2020، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه؛ لتعديهم بالضرب واستعراض القوة على جارهم وتخريب مسكنه بسبب خلافات سابقة بينهم.

كان مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "سليم.ز.ع"، 35 سنة، نجار مسلح، مُقيم بقرية سنهوت، التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، يتهم فيه كلًا من: "عمر.ي.ف"، و"عبدالله.ص.ف"، و"أحمد.ي.ف"، و"محمود.س.ن"، جيرانه، بالاعتداء عليه واستعراض القوة باستخدام أسلحة نارية وبيضاء، وإحداث تلفيات بمسكنه، وإصابته بكسور بعظمة الزند بالساق اليمنى.

وتبين وجود خلافات سابقة بين الطرفين، فيما تم ضبط المتهمين، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.