كامل الوزير: مش هنسيب محطة في مصر إلا ونطورها

قال كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه يتم تطوير كل محطات السكك الحديدية على أعلى مستوى، مشيرًا إلى الانتهاء من تطوير محطتي دمنهور وبورسعيد.

وأضاف الوزير، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت: «مش هيبقى عندنا قطر جديد بالشياكة والحلاوة دي ونقف على 20 أو 30 مليون جنيه للمحطة.. مش هنسيب محطة في مصر إلا ونطورها».

وأوضح أن الدولة تستقبل شهريًا 35 عربة روسي؛ تزود على خطة التشغيل الحالية، معقبًا: «كل ما يجيلنا 35 نشكل ثلاث قطارات».

وأكد أن القطاع لن يلغي قطار من القطارات القديمة إلا عند تشبع السكة بالكامل، متابعًا: «عندما نصل إلى 1200 قطار نقدر نطلع من القطارات القديمة، ليتم تجديدها ورفع كفاءتها، لحد ما نعمل الازدواجات الجديدة».

وأشار إلى أنه بحلول 2024 سيتم إحلال القطارات الجديدة محل القديمة بالكامل، لتصل إلى 1200 قطار، وبالتاي ازدياد أعداد الركاب إلى مليون ونصف راكب يوميا.