 كوريا الشمالية تنتقد تسييس حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة - بوابة الشروق
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كوريا الشمالية تنتقد تسييس حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة

د ب ا
نشر في: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 4:46 م | آخر تحديث: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 4:46 م

ذكرت كوريا الشمالية أنها هي وبعض الدول الأخرى، تعاني من تسييس حقوق الإنسان وتطبيق معايير مزدوجة، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

ونشرت وزارة الخارجية الكورية الشمالية تلك المزاعم في صفحتها الرئيسية اليوم الأحد، مشيرة إلى خطاب السفير، هان تاي-سونج، لدى الأمم المتحدة، يوم الثلاثاء الماضي، في الدورة العادية رقم 48 لمجلس حقوق الإنسان.

ونقلت الوزارة عن هان قوله في الخطاب إن تقارير حول بعض الدول، المقدمة إلى المجلس لم تعكس بشكل دقيق حقائق الدول أو أنها تستند إلى مزاعم لا أساس لها.

وذكر السفير أن تقارير حول ظروف حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وبعض الدول الأخرى ذات السيادة، تستند إلى بيانات زائفة وملفقة لأغراض سياسية فاسدة.

 


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