نجل رئيس أوغندا: السيسي رجل عظيم وعلينا مواصلة التعاون مع مصر

أشاد الجنرال موهوزي كاينيروجابا، نجل الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وقائد القوات البرية الأوغندية، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، واصفا إياه بـ"الرجل العظيم" داعيا لمواصلة التعاون مع مصر لضمان استقرار وسلم منطقة حوض النيل.



جاء ذلك في تغريدة للجنرال كاينيروجابا -47 عاما- اليوم.



وقال: تشرفت منذ 10 سنوات بلقاء قائدي (الرئيس عبدالفتاح السيسي) واليوم هو رئيس جمهورية مصر العربية.

إنه رجل عظيم.. ويجب أن تمضي أوغندا قدما في التعاون مع مصر، لضمان استقرار حوض النيل.



يذكر أن كاينيروجابا الابن البكر لموسيفيني، قد عُيّن من قبل والده قائدا للقوات البرية، وقائدا لمجموعة القوات الخاصة التي تضم الوحدة المعروفة باسم لواء الحرس الرئاسي المسؤول عن توفير الأمن لرئيس أوغندا والملوك الدستوريين في أوغندا، كما شغل سابقا منصب كبير مستشاري الرئيس للعمليات الخاصة منذ عام 2017.