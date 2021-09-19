منتخب سيدات السلة يفتتح مشواره في بطولة إفريقيا بالفوز على غينيا

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نجح المنتخب المصري لكرة السلة سيدات من الفوز في أول مواجهاته ببطولة الأفرو باسكت المقامة في الكاميرون في الفترة من 18 لـ 26 سبتمبر.

وتمكن المنتخب المصري بقيادة إيهاب الألفي من الفوز على منتخب غينيا بنتيجة 102 – 58.

وتسيد منتخب مصر المباراة منذ البداية، حيث انتهى الربع الأول لصالح الفراعنة بنتيجة 20-18 ثم انتهى الربع الثاني والشوط الأول من اللقاء بنتيجة 45-37.

أما الربع الثالث، فقد واصل المنتخب المصري في زيادة الفارق والفوز بنتيجة 78-46 قبل أن ينتهي اللقاء بنتيجة 102-58.

ويواجه المنتخب المصري في الثالثة عصر غدًا الإثنين منتخب السنغال في ثاني مواجهات دور المجموعات بالبطولة.

جدير بالذكر أن منتخب السنغال حقق أمس فوزًا على منتخب غينيا بنتيجة 100-31.

وتتكون البعثة من: إيهاب الألفي مدير فني، عمرو عاصم مدرب عام، محمد شوقي مساعد مدرب، أسماء العقباوي طبيب، آلاء خالد إداري، عبد الرحمن الجلاد محلل أداء، علياء محمود مدرب معايشة".

كما تضم البعثة كلا من سارة جمال وآية خالد حكمان مرافقان للبعثة مت أجل المشاركة في فعاليات المسابقة.

جدير بالذكر أن المنتخب المصري يقع في المجموعة الثالثة، رفقة كلاً من السنغال و غينيا.