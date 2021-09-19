قال وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور عاصم الجزار، إن: "الجائزة التى حصلت عليها الوزارة، جائزة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية 2021، ليست فقط لهيئة المجتمعات العمرانية، وإنما جائزة للحكومة بأكملها وتعكس تطوير الأداء والاستجابة للمعايير والمعدلات الدولية في العمل العام.

ونوه الجزار - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر قناة "أون إى" مساء اليوم السبت، بأن الدولة منذ عام 2013 تسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور هيئة المجتمعات العمرانية، تحقق أهداف مصر لعام 2030.

وأوضح أن وزارة التنمية المحلية هى من رشحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على هذه الجائزة من خلال الشراكة في أعمال إدارة العمران بمصر.

وأشار إلى أن أهم العناصر التى ركزت عليها الجائزة أن تكون الجهة التي تحصل عليها الجائزة لها دور فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال العمران، والأمر ليس مشروعات تحقق هذا الدور، وإنما من خلال سياسات تنفذ ويعاد تنفيذها وتكرر في نواحي العمل المختلفة ومؤسسات الدولة المختلفة، وهنا كان يجب توضيح دور هيئة المجتمعات، وشرحنا لهم رؤية مصر 2030".

ورأى أن تركيز 98% من السكان على 7.5% من مساحة الجمهورية يمثل عبئا بيئيا كبيرا على الموارد، منوها بأن الهيئة دورها هو توزيع السكان حيث كان لها دور كبير في رؤية مصر 2030، والمخطط الاستراتيجي القومي 2050، قائلا: "وعندما نحسب مسطح المجتمعات العمرانية الجديدة، نجد أننا سنصل تدريجيا إلى 14.4% من المعمور بدلا من 7.5%".

ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية، تم إنشاؤها عام 1979 على أنها هيئة اقتصادية وليست هيئة عامة، وهي هيئة متخصصة في إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، وموازنتها 140 مليار جنيه حتى الآن، ولا تعمل فقط داخل العمران الجديد، وإنما تعمل أيضا في العمران القائم، على خلفية تطويرها مناطق "المدابغ ومثلث ماسبيرو وتطوير ميدان التحرير وحديقة متحف الحضارة والحديقة الموجودة أمامه وتطوير القاهرة الخديوية".