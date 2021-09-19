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رئيس وزراء ماليزيا: جرعات معززة من لقاحات كورونا للعاملين في مجال الصحة وكبار السن

د ب أ
نشر في: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 10:17 ص | آخر تحديث: الأحد 19 سبتمبر 2021 - 10:17 ص

أعلن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، اليوم الأحد، أن الحكومة قررت تقديم جرعات معززة من لقاحات ضد فيروس كورونا للعاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن لتعزيز مناعتهم.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية عن صبري القول إن حملة لتوزيع جرعات معززة من اللقاحات على العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن سوف تبدأ بمجرد الانتهاء من تطعيم 80% من السكان.

وأضاف: "الجرعة الثالثة من اللقاح يمكن أن تزيد من مستوى المناعة لدى الأفراد الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، حيث إن المناعة ربما تنخفض بعد فترة معينة من الحصول على الجرعة الثانية من اللقاح".


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