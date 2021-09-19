الإسماعيلي يخوض مرانه الأول تحت قيادة طلعت يوسف

خاض الفريق الأول بالنادي الإسماعيلي مرانه الأول، تحت قيادة طلعت يوسف المدير الفني الجديد للدراويش، والذي وقع عقود قيادته للإسماعيلي في مؤتمر صحفي كبير بمقر النادي منذ أيام قليلة.

وبدأ المران بمحاضرة فنية و تحفيزية من جانب طلعت يوسف للاعبي الفريق، استعدادًا لإنطلاق فعاليات الموسم الجديد المقرر له في الخامس و العشرون من شهر أكتوبر المقبل.

وتطرق المران الذي أقيم على ملعب ”انوس“ المخصص لإستضافة تدريبات الفريق الأول إلى بعض التدريبات بالكرة، إلى جانب التركيز أيضًا على بعض النواحي البدنية .

واختتم المران بتقسيمة حماسية للغاية، حاول فيها كل لاعب تقديم أفضل ما لديه لنيل ثقة الجهاز الفني الجديد، في المران الذي أقيم تحت متابعة و أنظار عماد سليمان المشرف العام على الفريق و عضو اللجنة الفنية.