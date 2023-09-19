وزير السياحة يبحث مع السفير الإيطالي استعدادات الافتتاح الوشيك للمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

التقى أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر هيئة المتحف المصري الكبير، السفير ميكيلي كواروني سفير دولة إيطاليا بالقاهرة، والسيدة ماريالا لاروكيا المستشار الاقتصادي بالسفارة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وكذلك مناقشة التجهيزات والاستعدادات للافتتاح الوشيك للمتحف اليوناني الروماني بمدينة الإسكندرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطويره.

وقد حضر اللقاء عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، و يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وقد تم خلال اللقاء استعراض مراسم الاحتفال بافتتاح المتحف، وأبرز المدعوين وخاصة كبار المدعوين من الدول المختلفة.

كما تم الإشارة إلى الفعالية الفنية التي من المقرر أن تقوم الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بتنظيمها، على هامش الافتتاح، بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة من أمام أهرامات الجيزة وهي لأحد عروض الغناء الأوبرالى لدار الأوبرا الإيطالية بنابولي تياترو سان كارلو الذي من أقدم مسارح الغناء الأوبرالي في العالم، حيث تعد هذه هي أول مرة تقوم هذه الفرقة بالعرض في مصر وأول جولة دولية لها منذ جائحة فيروس كورونا.

وقد تطرق اللقاء أيضاً لمناقشة بعض المقترحات التي من شأنها أن تساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر والترويج السياحي لمصر بصورة أكبر في السوق الإيطالي خلال الفترة المقبلة وخاصة لما يمثله من أهمية كبيرة بالنسبة للمقصد السياحي المصري، حيث تم مناقشة مقترح عقد مجموعة من اللقاءات المهنية بين الشركاء المهنين في القطاع السياحي في مصر وإيطاليا، بمشاركة الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المختصة في هذا الشأن.