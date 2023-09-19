وزيرة الخارجية الألمانية تستبعد عقد لقاء مع لافروف على هامش الجمعية العامة

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بأنها لا تتوقع عقد لقاء مع نظيرها الروسي سيرجى لافروف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت تخطط لعقد لقاء مع لافروف، قالت بيربوك في نيويورك اليوم الثلاثاء إن اهتمام الوزير الروسي بعقد مثل هذا اللقاء في العام الماضي كان شبه معدوم " لهذا السبب لن يتم عقد مثل هذا الاجتماع".

وعن الاتفاق على عقد لقاء مشترك مع لافروف في العام الماضي، قالت بيربوك إن الجانب الروسي كان يرغب في عمل "استعراض" من خلال هذا الاتفاق " وهذا للأسف ما شهدناه طوال العام الماضي"، وذلك في إشارة إلى مبادرة البحر الأسود للحكومة التركية الخاصة بتصدير الحبوب الأوكرانية، وقالت إن أنقرة حاولت يائسة بدء أي محادثات في إطار هذه المبادرة.

وتابعت بيربوك منتقدة موسكو حيث قالت إن الشيء الجدير بالملاحظة أن العديد من الدبلوماسيين الروس في المنظمات الدولية " لم يعد بمقدورهم على الإطلاق ممارسة الدور الذي كانوا يلعبونه من قبل، أي كونهم دبلوماسيين".

وقالت بيربوك إنه لهذا السبب فإن هناك منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا استراتيجية مشتركة مع دول شريكة تتمثل في أنه "إذا كان هناك حديث، فسيكون حديثا على المستوى الرئاسي" أي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشيرة إلى أن الرئيس الروسي معزول حاليا " بشكل أصبح معه دبلوماسيوه غير قادرين على الحديث في المؤسسات المختلفة".