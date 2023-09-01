 أوسوريو يكشف عن وجهته في حالة الرحيل عن الزمالك - بوابة الشروق
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أوسوريو يكشف عن وجهته في حالة الرحيل عن الزمالك

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 2:16 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 - 2:20 ص

أوضح خوان كارلوس اوسوريو المدير الفني للزمالك، موقفه من الرحيل عن الزمالك، كما تحدث عن الدوري السعودي والتدريب في منطقة الشرق الأوسط. وأجرى أوسوريو حوارا صحفيا مع صحيفة ماركا الإسبانية كشف خلاله عن أوجه الفارق بين اللاعب المصري واللاعب الأوروبي.

أما عن تدريبه لناد آخر قال: أنا سعيد في الزمالك وهو أحد عظماء أفريقيا، ولهذا السبب لا نبحث عن نادٍ لا في مصر ولا في إفريقيا، ولكننا منفتحون على استكشاف خيارات أخرى في الشرق الأوسط، وقبل كل شيء أتمنى تدريب منتخب وطني يمنحني فرصة المشاركة في بطولة كأس العالم.

وقال أوسوريو عن الدوري السعودي:" أعرفه جيدًا وأقوم بتحليله. إنه الدوري الذي سيستثمر ليستمر في أن يكون عظيمًا. أنا أيضًا أحب الدوري الأمريكي وهو مثال رائع، بمستوى تدريبه وأكاديميات الأندية. مفهومه الرياضي على مستوى عالٍ.


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