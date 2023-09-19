وزير الدفاع الروسي يزور طهران

يتوجه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الثلاثاء، إلى طهران، في زيارة سيلتقي خلالها مسئولين إيرانيين بارزين.

ومنذ فرض عقوبات غربية على روسيا عقب حربها في أوكرانيا 2022، وطدت طهران وموسكو علاقاتهما الثنائية لا سيما في المجال العسكري، بحسب وكالة "رويترز".

وسيناقش شويجو التعاون الدفاعي والتطورات الإقليمية مع نظيره الإيراني ومسئولين بارزين.

والشهر الماضي، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، إن التعاون العسكري الروسي مع إيران لن يخضع للضغوط الجيوسياسية، وذلك بعد تقرير أفاد بأن واشنطن طلبت من طهران وقف بيع طائرات بدون طيار لموسكو.

وتسلمت القوات الجوية الإيرانية في الأسابيع القليلة الماضية طائرتين مقاتلتين روسيتين من طراز "ياك-130" لتدريب الطيارين.

وتقر إيران بإرسال طائرات بدون طيار إلى روسيا، لكنها تقول إن تلك الطائرات أرسلت في الماضي قبل الحرب الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022. وتنفي موسكو استخدام قواتها لطائرات بدون طيار إيرانية الصنع في أوكرانيا.