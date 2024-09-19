كوريا الشمالية: أجرينا اختبارا لصاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس حربية كبيرة للغاية

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس أنها أجرت اختبارا ناجحا لصاروخ باليستي قادر على حمل رؤوس حربية كبيرة للغاية، وذلك بعد يوم من إعلان كوريا الجنوبية أن بيونج يانج أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى متعددة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية المركزية أن إدارة الصواريخ الكورية الشمالية أطلقت الصاروخ الجديد، الذي يطلق عليه هواسونجبو-11 دي ايه-5ر4، والذي كان مزودا برأس حربي تقليدي يزن 5ر4 طن في الاختبار أمس الأربعاء.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الوكالة الكورية الشمالية أفادت بأن " الاختبار كان يهدف للتأكد من دقة الإصابة على مدى متوسط يقدر بـ 320 كيلومترا، وبقوة تفجيرية لرأس حربي كبير للغاية، حيث تم تزويد الصاروخ بمثل هذا الرأس الحربي".

وأضافت الوكالة أن إدارة الصواريخ أجرت أيضا اختبارا لصاروخ كروز استراتيجي، تم تطويره بصورة كبيرة من أجل استخدامه في القتال.

وأشارت الوكالة الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون أشرف على عمليات الاطلاق، وأعرب عن رضاء عميق.

وقال كيم جونج أون" الوضع العسكري والسياسي في المنطقة يهدد الوضع الحالي للبيئة الأمنية، مما يشير إلى أن العمل على تعزيز القدرة العسكرية للدفاع عن النفس يجب أن يكون المسألة ذات الأهمية القصوى في البلاد".