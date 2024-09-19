الأهلي يقنع كولر بتأجيل الصفقة الأجنبية الخامسة إلى يناير

أعلن نادي الأهلي عن اتفاق بين لجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء مع مارسيل كولر المدير الفني بعد اجتماع أقيم مساء الأربعاء.

وأشار الأهلي إلى أن لجنة التخطيط اتفقت مع كولر على تأجيل البت في المكان الخامس المخصص للاعبين الأجانب بقائمة الفريق لشهر يناير المقبل لحين الوقوف على المتطلبات الفنية للفريق.

وبذلك لن يتعاقد الأهلي مع لاعب أجنبي جديد قبل المباراة المرتقبة أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي المقرر لها يوم 27 سبتمبر المقبل.

ويضم الأهلي بين صفوفه الثلاثي المغربي رضا سليم وأشرف داري ويحيى عطية الله إضافة إلى الجنوب أفريقي بيرسي تاو، بينما لم يتم قيد التونسي علي معلول في القائمة لحين تعافيه من إصابته.