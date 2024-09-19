محافظ كفرالشيخ يوجه بالتيسير على المواطنين في إجراءات التصالح على مخلفات البناء

عقد اللواء محمد شوقي، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، اجتماعًا لمتابعة مستجدات ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخلفات البناء بقرى ومدن المحافظة، والتغلب على أي عقبات والإسراع بالتقنين وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتذليل المعوقات على أرض الواقع، بحضور اللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الأملاك، والجهات المعنية.

من جانبه أكد الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، في بيان اليوم الخميس، أن الدولة تعمل على تقديم كل التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين الأوضاع لكل المواطنين الجادين في هذا الملف، مشددًا على أنه لا تتهاون في تنفيذ موجات الإزالة لأي تعديات على أملاك الدولة والحفاظ على الأراضي المستردة بكل السبل لمنع عودة التعدي عليها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

ووجه المحافظ، بتقديم كل التسهيلات والعمل على تذليل أي معوقات تواجه المواطنين المتقدمين للتصالح على بعض مخالفات البناء، وتقديم جميع أوجه الدعم وتبسيط الإجراءات وتوعية المواطنين حول استكمال الملفات الخاصة بالتصالح، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.



