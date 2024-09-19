وكيل صحة قنا يوجه بتوفير كل أوجه الدعم لمرضى الغسيل الكلوي في المستشفى العام

تفقد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الخميس، أقسام مستشفى قنا العام بهدف الوقوف على سير العمل به، ومراجعة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها.

وشملت الجولة تفقد وحدة الغسيل الكلوي للكبار، ومراجعة كل الحالات المرضية بالقسم، موجهاً الشئون القانونية بالمستشفى بتوعية المرضى بالقسم لحصولهم على بدل الانتقال ودعمهم في ذلك.

وراجع وكيل صحة قنا، الوجبات الغذائية المقدمة لمرضى الغسيل الكلوي ومدى احتوائها على السعرات الحرارية والغذائية المناسبة لهم، موجهًا بعمل إحصائية لحالات الطوارئ لمرضى الغسيل الكلوي ومتطلباتهم الصحية، موجهًا إدارة المستشفى بتقديم كل الدعم الطبي والنفسي لهم.

وتفقد "عبد الخالق"، محطة معالجة المياه بوحدة الغسيل الكلوي وتشغيلها وفقاً لما هو مقرر مع تشكيل لجنة دورية لفحص عينات المياه بوحدة الغسيل الكلوي، مشددًا على توفير الأدوية والمستلزمات اللازمة لهم ودعم المرضى بالقسم في استخراج قرارات الغسيل، موجهاً العلاج على نفقة الدولة اتخاذ اللازم نحو التسريع في استخراج القرارات. كما راجع المغسلة بالمستشفى؛ للتأكد من تشغيلها والتزام العاملين بها بالتعامل السليم مع مفارش وأدوات الغسيل بما يمنع انتقال العدوى بين المرضي.

واستكمل وكيل صحة قنا، جولته داخل أقسام المستشفى بتفقد قسم الأطفال المبتسرين، وتشغيل الحضانات بكفاءة وتشغيل شبكة الأكسجين بالقسم والتعامل الصحيح مع الحالات بالقسم، ومراجعة خدمات الصيدلة الإكلينيكية داخل القسم ومدى التنسيق بينهم وبين أطباء القسم، موجهاً بعمل مرجع لتوصيات الصيادلة الإكلينيكيين بالقسم وباقي أقسام المستشفى.

وتابع وحدة المناظير الجراحية، والتقى بالأطباء بالقسم، مشيداً بجهودهم المختلفة في الارتقاء بوحدة المناظير وأهميتها في تنفيذ العديد من المناظير المختلفة، مشدداً على الانتهاء بصورة دورية من قوائم الانتظار، موجهًا بعقد العديد من الحلقات العلمية لأطباء المناظير ودعمهم بالجديد في علم المناظير.

وشدد وكيل صحة قنا، على الصيانة الدورية لأجهزة العناية المركزة وتوافر قطع الغيار اللازمة لضمان تشغيلها بصورة جيدة، لافتًا خلال لقاءه مع مديرة بنك الدم الإقليمي، إلى ضرورة توفير فصائل الدم المختلفة ومشتقاته وفقاً للائحة المالية المقررة مع الحرص على التعاون المشترك بين المديرية، وبنك الدم الإقليمي بما يعود بالنفع على مصلحة المرضى