الجمعة 19 سبتمبر 2025 2:44 م القاهرة
فحص 3132 رأس ماشية ضد البروسيلا والسل البقري بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 2:24 م | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 2:24 م

قال الدكتور محمد السيد بشار، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن إدارة الصحة العامة والأمراض المشتركة بالمديرية، بالتعاون مع أقسام الصحة العامة بالإدارات، أنهت خلال الشهر الماضي فحص 1760 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، و1372 رأسًا ضد السل البقري، بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأوضح بشار أن هذه الفحوصات تأتي في إطار جهود المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها، والكشف المبكر عن أي حالات مصابة بالبروسيلا أو السل البقري، وهما من الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والتي تشكل خطورة كبيرة على صحة الأفراد الذين يتعاملون مع الحيوانات أو يتناولون منتجاتها ومشتقاتها.

وأكد مدير الطب البيطري على استمرار جهود المديرية للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها بما يضمن سلامة المواطنين والمواشي على حد سواء.

