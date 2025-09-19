ميرتس: ألمانيا ستحدد موقفها من عقوبات الاتحاد الأوروبي على إسرائيل بحلول أكتوبر

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يوم الخميس، خلال أول زيارة له إلى مدريد منذ توليه منصبه في مايو، إن ألمانيا ستحدد موقفها من العقوبات المقترحة من الاتحاد الأوروبي ضد إسرائيل قبل اجتماع الاتحاد في أكتوبر.

وأوضح ميرتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أن الحكومة الاتحادية ستناقش مقترح رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأسبوع المقبل، قبل قمة الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن.

وقال ميرتس: "أتوقع أن يكون لدينا موقف في المجلس غير الرسمي في الأول من أكتوبر بكوبنهاجن يحظى بدعم الحكومة الاتحادية بأكملها".

وكانت فون دير لاين قد اقترحت، يوم الأربعاء، عدة إجراءات عقابية تهدف إلى الضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتغيير مسارها. وتشمل العقوبات المقترحة سحب مزايا التجارة الحرة وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين.

وترى المفوضية الأوروبية أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من خلال عمليتها العسكرية.

من جانبه، أعرب سانشيز عن دعمه للعقوبات الأوروبية، مؤكدا أن إسبانيا طالبت منذ فترة طويلة بتعليق اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.

وكان من المقرر أن يبحث ميرتس في العاصمة الإسبانية التعاون مع مدريد، إضافة إلى القضايا السياسية الأوروبية وسياسات الأمن. ورغم أن العلاقات بين ألمانيا وإسبانيا تعتبر جيدة، فإن هناك اختلافات في الموقف من إسرائيل.

وعلى غرارسانشيز، ينتقد ميرتس بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، إلا أن برلين رفضت حتى الآن فرض عقوبات على إسرائيل تتجاوز تقييد توريد الأسلحة.

من ناحية أخرى، اتخذت إسبانيا إجراءات في بداية صراع غزة. وانضمت إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية فيعام 2024، لتكون بذلك أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تفعل ذلك.

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلن سانشيز حظرا شاملا على توريد الأسلحة وحظرا على السفر على "المتورطين بشكل مباشر في الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب في غزة".