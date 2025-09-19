منظمة الصحة العالمية تحدث قواعد الصحة لتعزيز الاستعداد للجوائح

وضعت منظمة الصحة العالمية قواعد جديدة ترمي إلى تحسين استعداد العالم للجوائح المستقبلية.

وتمنح القواعد الصحية الدولية، التي دخلت حيز التنفيذ، منظمة الصحة العالمية السلطة لإعلان "حالة طوارئ للتصدي للأوبئة" باعتبارها أعلى مستوى جديد للتأهب، مما يحث الدول على اتخاذ إجراءات وقائية ضد الأمراض الخطيرة.

ويمكن للمنظمة أن تتخذ هذه الخطوة في ظل ظروف معينة، عندما يظهر فيروس يهدد بالانتشار عبر الحدود الوطنية، وعندما تواجه الطاقة الاستيعابية للأنظمة الصحية تهديدا، وعندما يكون خطر من تبعات اجتماعية واقتصادية ضخمة وعندما يكون اتخاذ رد فعل دولي منسق أمرا ضروريا.

وتتضمن القواعد المحدثة أيضا شرطا يحتم على الدول تطوير القدرة على رصد مسببات الأمراض ومراقبتها ومكافحتها فورا في مرحلة مبكرة. وستساعد لجنة من منظمة الصحة العالمية الدول الأعضاء في تعيين سلطة محلية وتأسيسها لهذا الغرض.