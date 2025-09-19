اتصال متوقع بين ترامب وشي بشأن اتفاق حول تيك توك

من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محادثة مع نظيره الصيني شي جين بينج اليوم الجمعة، في محاولة للتوصل إلى اتفاق نهائي يتيح لتطبيق التواصل الاجتماعي الشهير "تيك توك" مواصلة عمله في الولايات المتحدة.

وقد تحمل المكالمة مؤشرات حول ما إذا كان الرئيسان سيلتقيان وجها لوجه لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق ينهي حربهما التجارية ويوضح مسار العلاقات بين القوتين العظميين.

وتعد هذه المكالمة الثانية بين ترامب وشي منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض وفرضه رسوماً جمركية مرتفعة على الصين، وهو ما أشعل إجراءات تجارية متبادلة زادت التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم. لكن ترمب أبدى استعدادا للتفاوض على صفقات تجارية مع بكين، لا سيما بشأن منصة الفيديو الاجتماعي التي تواجه حظرا في الولايات المتحدة ما لم تبع شركتها الأم الصينية حصتها المسيطرة.