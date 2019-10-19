تعلن وزارة الآثار -اليوم السبت- تفاصيل اكتشاف خبيئة لعدد من التوابيت الملونة والمومياوات بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، الذي يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي أُعلِن عنها خلال الأعوام القليلة الماضية.