 الآثار تُعلن تفاصيل أهم الاكتشافات الأثرية بالأقصر.. اليوم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الآثار تُعلن تفاصيل أهم الاكتشافات الأثرية بالأقصر.. اليوم

الأقصر- أ ش أ
نشر فى : السبت 19 أكتوبر 2019 - 9:31 ص | آخر تحديث : السبت 19 أكتوبر 2019 - 9:31 ص

 

تعلن وزارة الآثار -اليوم السبت- تفاصيل اكتشاف خبيئة لعدد من التوابيت الملونة والمومياوات بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، الذي يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي أُعلِن عنها خلال الأعوام القليلة الماضية.


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