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تعلن وزارة الآثار -اليوم السبت- تفاصيل اكتشاف خبيئة لعدد من التوابيت الملونة والمومياوات بجبانة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر، الذي يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي أُعلِن عنها خلال الأعوام القليلة الماضية.