الولايات المتحدة تدين الهجوم على أحد المساجد في أفغانستان

أدان وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو الهجوم الذي تعرض له أحد المساجد في مدينة نانجارهار بأفغانستان وأسفر عن مصرع العشرات من الأشخاص.

وقال بومبيو - في تصريح اليوم /السبت/ - إن هذا الهجوم الذي وقع أمس على المصلين في مسجد في نانجارهار بأفغانستان يكشف عن جبن ووحشية أولئك الذين يتجاهلون الحياة البشرية ويرتكبون باستمرار جرائم العنف ضد الأبرياء.

وشدد الوزير على ضرورة أن تكون أماكن العبادة ملاذات آمنة ، وليست أهدافًا للهجمات العنيفة، مضيفا أن من حق الأفغان وكافة الأشخاص في جميع أنحاء العالم الحق في العيش والعبادة معا بأمان، وقال "ندين بأقوى العبارات هذا الهجوم المتعمد على المدنيين، ونقدم تعازينا للضحايا وعائلاتهم."

وأشار إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بالسلام والاستقرار في أفغانستان، وستواصل محاربة الإرهاب، مؤكدا أن بلاده تقف إلى جانب شعب أفغانستان الذي لا يريد سوى السلام ومستقبل خال من جرائم العنف البشعة .