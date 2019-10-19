أمريكا تشدد العقوبات والقيود على كوبا لحرمانها من السيولة النقدية

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أعلنت الولايات المتحدة، يوم الجمعة، تشديد القيود المفروضة على كوبا بشكل أكبر بشأن إمكانية حصولها على طائرات ركاب وسلع أخرى.

وقالت وزارة التجارة في بيان صحفي إن هذه الخطوة تدعم قرارا سابقا لإدارة الرئيس دونالد ترامب بمحاسبة النظام الكوبي عن قمع مواطنيه ومواصلة تقديم الدعم لفنزويلا.

وقال وزير التجارة ويلبر روس في البيان إن "هذا الإجراء من جانب وزارة التجارة يبعث برسالة واضحة أخرى إلى النظام الكوبي مفادها أنه يتعين عليهم الكف فورا عن سلوكهم المدمر في الداخل والخارج".

وذكر أن الإدارة الأمريكية "ستواصل العمل ضد النظام الكوبي بسبب أفعاله، بينما تستمر في دعم الشعب الكوبي وتطلعاته نحو الحرية والازدهار".

وألغى مكتب الصناعة والأمن بالوزارة تراخيص تأجير طائرات لشركات طيران كوبية مملوكة للدولة. وأضاف أن كوبا تستخدم الطائرة المستأجرة لنقل السياح، ما يوفر عائدات لأنشطة النظام غير المشروعة.

كما وسع المكتب العقوبات لتشمل المزيد من السلع الأجنبية التي تشمل محتوى أمريكيا وفرض قيود إضافية على الصادرات إلى النظام الكوبي.