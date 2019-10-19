جهاز الإسماعيلي يتابع مباراة الجزيرة قبل مواجهته بالبطولة العربية

حرص الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الصربي ميودراج يسيتش على متابعة مباراة الجزيرة وخورفكان في كأس الخليج العربي لرؤية نقاط القوة والضعف لفريق الجزيرة قبل أن يلقي الدراويش، يوم الأربعاء المقبل باستاد الإسماعيلية في ذهاب ثمن نهائي ببطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وفاز الجزيرة على مستضيفه خورفكان 3-1، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، وتقدم إلى المركز الرابع، وتجمد رصيد خورفكان عند نقطة واحدة، وتراجع إلى المركز الرابع عشر الأخير.

وافتتح الجزيرة التسجيل في الدقيقة 18، عن طريق خليفة الحمادي ، وأضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 45، ثم نجح دودو لاعب خورفكان في تقليص الفارق في الدقيقة 75، بتسجيله هدف شرفي لأصحاب الأرض، ولكن الجزيرة أضاف هدف ثالث عن طريق عبد الله رمضان في الدقيقة 78

يذكر أن يسيتش كان قد تولى الإدارة الفنية لفريق "خورفكان" قبل تدريب الإسماعيلى.