واشنطن تطالب الأتراك والأكراد بالالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في سوريا

عبرت الإدارة الأمريكية عن أملها في التزام الأتراك والأكراد باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في سوريا، مؤكدة استمرار انسحاب القوات الأمريكية من شمالي سوريا.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - وفقا لقناة سكاي نيوز الإخبارية - وجود رغبة فعلية من الأتراك والأكراد لإنجاح وقف إطلاق النار، رغم وصفه للوضع في سوريا بـ "الهش للغاية".

وأوضح ترامب أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد خلال اتصال هاتفي عزمه على تنفيذ وقف إطلاق النار.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عقب لقاء جمعه بالأمين العام لحلف الناتو ، أن على الجانبين التركي والكردي أن يأخذوا على محمل الجد الالتزامات التي قطعوها على أنفسهم. فيما أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، عن أمله في أن يساهم إعلان وقف إطلاق النار في تهدئة الأوضاع على الأرض.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك اسبر ، قد دعا نظيره التركي إلى ضرورة الالتزام بسلامة المدنيين في مناطق سيطرة القوات التركية في سوريا ، مؤكدا أن الجيش الأمريكي يواصل تنفيذ انسحابه من شمال شرق سوريا بشكل مدروس، نافيا مشاركة القوات البرية الأمريكية في إقامة المنطقة الآمنة في سوريا.