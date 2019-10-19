جولة من المباحثات بين حزبي الشعب والخضر لتشكيل حكومة جديدة في النمسا

اتفق سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب رئيس الحكومة النمساوية المكلف، مع فيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر، على إجراء جولة جديدة من المحادثات الثنائية بعد غد الاثنين في إطار مسعى تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد.

وقالت مصادر حزبية، اليوم السبت في فيينا، إن حزبي الشعب والخضر هما الأقرب لتشكيل الحكومة الجديدة، وقد شهدت الأيام الماضية محادثات مكثفة بين الجانبين على مستوى قيادات الحزبين وفريقي الخبراء، مشيرة إلى احتمالية تكوين ائتلاف حكومي من أحزاب الشعب والخضر ونيوس ولكن الأمر لايزال موضع البحث والتفاوض.

وكانت رئيسة حزب (نيوس) بيتي مينل ريسنجر، قد وصفت مباحثاتها الأخيرة مع كورتس بأنها تتسم بالإيجابية والانفتاح والثقة بين الحزبين.

ومن المقرر عقد أول اجتماع للبرلمان النمساوي بتشكيله الجديد يوم الأربعاء المقبل؛ وذلك عقب الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 29 سبتمبر الماضي والتي تصدرها حزب الشعب بنحو 37% من أصوات الناخبين.