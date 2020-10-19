لبنان: توصية باستخدام تقنية الفيديو في استجواب المتهمين منعا لانتشار كورونا

أوصت لجنة فنية متخصصة بمتابعة وضع المتهمين ونزلاء السجون في لبنان، باستخدام تقنية الـ"فيديو كول" التي توفرها التطبيقات الإلكترونية الحديثة، في إجراء كافة التحقيقات القضائية وعمليات الاستجواب مع المتهمين الذين يتم إلقاء القبض عليهم لارتكابهم جرائم، بما يُسرع التحقيقات والمحاكمات في ظل انتشار وباء كورونا.

وكان مجلس القضاء الأعلى في لبنان قد سبق وأجاز للنيابة العامة وقضاة التحقيق، إجراء عمليات الاستجواب عن بُعد للمتهمين بواسطة تقنية الفيديو كول، في حالات الضرورة وعدم التمكن من نقل المتهمين من مراكز الاحتجاز إلى مقار المحاكم والنيابات في ظل انتشار وباء كورونا بصورة متسارعة، كما بدأت مؤخرا بعض المحاكم في إجراء جلسات استثنائية عن بُعد باستخدام البث الحي المباشر من خلال بوابة إلكترونية أُنشئت خصيصا لهذا الغرض لمحاكمة المتهمين في عدد من القضايا.

وتضمنت توصيات "لجنة الطوارئ لرفع حالة التأهب في السجون اللبنانية" التابعة لوزارة الداخلية، والمشكلة لمتابعة تطور الإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات انتشار وباء كورونا، متابعة توفير احتياجات جميع السجون، خصوصا الأدوية والمستلزمات الطبية، واستمرار التنسيق مع المستشفيات للإسراع في توفير أسرّة للسجناء المصابين بالفيروس لتلقي العلاج اللازم والسريع.

من جانبه، أكد جهاز قوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) أنه يُسهل عملية التواصل بين النزلاء المصابين بالوباء وأسرهم من خلال الاتصالات الهاتفية، إضافة إلى إتاحة إرسال أهالي السجناء لرسائل عبر الصفحات الرسمية للجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي، لمتابعة الاطمئنان على أوضاع النزلاء الصحية.

وكان جهاز قوى الأمن الداخلي قد أعلن مؤخرا اكتشاف قرابة 700 حالة إصابة بوباء كورونا بين نزلاء سجنين مركزيين، مؤكدا أن جميع السجناء المصابين حالتهم مستقرة ووضعهم الصحي خارج دائرة الخطر، وأنهم قيد المتابعة من قبل الأطباء ومنظمة الصحة العالمية.