انضمام 18 سيدة إلى تشكيل مجلس الشورى السعودي الجديد

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انضمت 18 سيدة سعودية، إلى تشكيل مجلس الشورى الجديد، فيما حافظت 12 منهن على عضويتهن من الدورة السابقة.

وأعاد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء امس الأحد، تشكيل مجلس الشورى، بتعيين 150 عضوا وعضوة، بينهم 30 امرأة.

وستشارك العضوات الجديدات في اجتماعات المجلس الذي يلعب دورا تشريعيا استشاريا لمدة أربع سنوات متتالية، قبل إعادة تشكيل مجلس جديد من قبل الملك.

وكان لافتا في قائمة العضوات الجديدات في المجلس، أنهن جميعا من الأكاديميات اللاتي يحملن شهادات دراسية عليا بتخصصات مختلفة، وينتمين لمختلف مناطق المملكة، وبينهن أميرة واحدة.

وتقلدت حنان الأحمدي منصب مساعد رئيس مجلس الشورى، لتكون بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ المملكة.

وتعتبر الأحمدي أكاديمية سعودية، متخصصة في مجال الاقتصاد والإدارة الصحية، ومن أوائل السيدات اللاتي تم تعينهن في مجلس الشورى قبل سبع سنوات.