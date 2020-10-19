 مادورو: وصول آلاف الجرعات من العقار الروسي لمكافحة كورونا إلى فنزويلا - بوابة الشروق
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مادورو: وصول آلاف الجرعات من العقار الروسي لمكافحة كورونا إلى فنزويلا

الرئيس نيكولاس مادورو
الرئيس نيكولاس مادورو
كاراكاس - أ ش أ:
نشر في: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 9:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أكتوبر 2020 - 9:55 ص

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن روسيا صدرت إلى بلاده آلاف الجرعات من العقار الروسي ضد فيروس كورونا المستجد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الاثنين، عن مادورو قوله "وصل من روسيا دواء "فافيبيرافير" القوي المضاد للفيروسات، ولديه فعالية في معالجة المرضى من الحالات الحرجة".

وشدد الرئيس الفنزويلي على أن توزيع هذا العقار لمواطني بلاده سيتم على أساس مجاني.

وكانت كاراكاس قد أعلنت أنها تخوض مفاوضات مع موسكو حول توريد الأدوية الروسية ضد فيروس كورونا المستجد، بينها "أفيفافير" "وكورونافير" و"أريبليفير" إلى فنزويلا.


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