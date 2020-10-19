حمدوك يشكر ترامب على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب

توجه رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بالشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.



وقال حمدوك، خلال تغريدة بصفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الاثنين، أن التصنيف كلف السودان وأضر به ضرراً بالغاً، متابعًا: «إننا نتطلع كثيراً إلى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك».



وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاصيل اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان، لرفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.



وقال ترامب، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء الاثنين: «أخبار رائعة! وافقت حكومة السودان الجديد، التي تحرز تقدمًا كبيرًا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم».



وأضاف: «بمجرد الإيداع سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب»، مختتمًا: «أخيرًا، العدالة للشعب الأمريكي وخطوة كبيرة للسودان!».







الشكرُ الجزيل للرئيس ترمب على تطلعه إلى إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، وهو تصنيف كلف السودان وأضر به ضرراً بالغاً. إننا نتطلع كثيراً إلى إخطاره الرسمي للكونغرس بذلك. https://t.co/GeScTPfb0k — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) October 19, 2020