قوات عراقية مشتركة تشرع باقتحام جزيرة شمالي تكريت

شرعت قوات عراقية مشتركة معززة بالدروع وباسناد جوي، اليوم الاثنين، باقتحام جزيرة گنعوص في قضاء الشرقاط (110 كم شمالي تكريت) مركز محافظة صلاح الدين.

وبدأ الهجوم بقصف جوي ومدفعي على الجزيرة أعقبه نصب جسر عائم على نهر دجلة لعبور الجنود والآليات إلى الجزيرة.

وقال المقدم إياد الحوري من شرطة قضاء الشرقاط إن "القوات العراقية بدأت عند ظهر اليوم بالنزول إلى الجزيرة وتمشيطها بدقة بحثا عن عناصر تنظيم داعش الذين يتخذون من الجزيرة وكرا لهم، وتعد من أهم المعاقل في منطقة شمالي محافظة صلاح الدين وصولا إلى محافظة نينوي، ومن ثم الصحراء الغربية المؤدية إلى الحدود السورية".

وأضاف أن العملية التي تجري بإشراف كبار القادة العسكريين العراقيين من وزارتي الدفاع والداخلية تهدف إلى القضاء نهائيا على وجود عناصر داعش وإقامة نقاط مرابطة دائمة في الجزيرة لمنع تسلل العناصر الإرهابية المسلحة إليها في المستقبل، موضحاً أن ذلك سيؤدي إلى استقرار مناطق شمالي صلاح الدين وجنوبي نينوى.

كانت القوات العراقية قد شنت على مدى السنوات الماضية العديد من الهجمات لتطهير المنطقة من عناصر داعش لكنها تنسحب منها لصعوبة إدامة التواصل بين القطعات الماسكة للأرض والساندة لها بسبب وقوعها في حوض نهر دجلة وانتشار الغطاء النباتي الكثيف فيها.