علق مساعد رئيس جمهورية أذربيجان، حكمت حاجييف، على اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مجموعة مينسك بأنها تدعم أرمينيا بالسلاح.

وقال حاجييف، في تصريحات لفضائية «العربية»، مساء الأحد، إن أذربيجان تجمعها علاقات طيبة مع تركيا، موضحًا أن هذه العلاقات تمتد تاريخيًا من فترة طويلة.

وذكر أن تركيا ساندت بلاده في حربها ضد العداء الأرميني، مشيرًا إلى أن أرمينيا عكفت على قتل عدد كبير من المدنيين، وألحقت أضرارًا كبيرة في البنية التحتية لأذربيجان، فضلًا عن أنها تستخدم أنظمة الصواريخ المختلفة لمهاجمة المدنيين حتى هذه اللحظة.

ولفت إلى أن قصف أرمينيا لثاني أكبر مدن أذربيجان «كنجا» بالصواريخ في صباح يوم السبت الماضي، أسفر عن قتل 18 مواطنًا أذريًا، ما ينطوي على قلق كبير بالنسبة لبلاده.

وأكد أن أذربيجان تتخوف من الدول التي تقدم السلاح لأرمينيا، نظرًا لأنها دولة معادية، ذاكرًا أن أرمينيا دمرت التراث الثقافي لأذىبيجان، إضافة إلى أنها تستخدم الصواريخ لاستهداف المدنيين.