التشكيليون العرب يحتفون بدخول لوحة السعودية عهود المالكي المرسومة بالقهوة موسوعة جينيس

رحبت الأوساط التشكيلية السعودية والعربية، بالإنجاز الذي حققته الفنانة التشكيلية السعودية عهود عبدالله المالكي بحصولها على لقب موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية عن أكبر لوحة فنية مرسومة بالقهوة.

وأشاد الفنانون التشكيليون، في تصريحات عبر الهاتف لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، بهذا الإنجاز، واعتبروه دليلا على ماتشهده الحركة التشكيلية العربية من تطور، وامتلاك الفنانات التشكيليات العربيات لأدواتهن الفنية بقوة.

ووصف الفنان التشكيلي البحريني صالح العلوي ما حققته الفنانة السعودية عهود المالكي بأنه "إنجاز كبير يدعو للفخر والاعتزاز".

وقال الفنان التشكيلي الإماراتي فيصل راشد القاسمي إن ما حققته المالكي، يؤكد أن الابداع لا يحده الورق وأدوات الرسم الكلاسيكية، وأن الفن يجب أن يخرج من إطار لوحة الرسم وألا يتقيد بمحيطها.

وقالت الفنانة التشكيلية العراقية ملاك جميل إن الفن جمال ومحبة وأخلاق ورسالة، وإن حب الفن نعمة من الله، ورأت أن إنجاز المالكي تحقق بفضل حبها للفن وإحساسها ودقتها في ممارسة فنها وإيمانها برسالتها الفنية.

وقال الفنان التشكيلي البحريني على الفردان إن الفنانة عهود المالكي تستحق الفوز بما حققته من إنجاز.

بدورها، باركت الفنانة التشكيلية الإماراتية خلود الجابري للفنانة السعودية عهود المالكي دخولها موسوعة جينيس بأكبر لوحة تشكيلية تنجز باستخدام القهوة، واصفة ما تحقق بأنه إنجاز جديد يضاف لمسيرة المرأة السعودية وللمرأة الخليجية أيضا.

ورأت الجابري أن المرأة الخليجية والعربية، أثبتت مدى قدرتها على التميز والإبداع والتحدي فى كل مجالات الفنون، وبخاصة في الفنون التشكيلية، التي تعد لغة عالمية.

وقالت الفنانة التشكيلية المغربية زهور معناني إن اللوحة التى دخلت بها الفنانة عهود المالكي موسوعة جينيس مبهرة، مشيرة إلى أن هذا الإنجاز لفنانة تشكيلية سعودية، وهو دليل على ما حققته المرأة العربية من حضور بارز فى الحركة التشكيلية محليا ودوليا وعالميا .

من جانبها ، قالت الفنانة التشكيلية السعودية أمل القحطاني إنه من الرائع والملهم أن يكون للفنانة السعودية، بصمة فنية خاصة، وقدرة على التحدي والمنافسة، مشيرة إلى أن ذلك ليس بغريب خاصة وأن المملكة العربية السعودية تدفع فنانيها للإبداع والمنافسة على الدوام.

وعبرت القحطاني عن أملها في أن تصل إبداعات التشكيليين السعوديين لكل المتاحف الفنية بالعالم أجمع.

وقال الفنان التشكيلي السعودي سفر الزيد إن دخول الفنانة عهود الملكي لموسوعة جينيس، هو دليل على الاهتمام الذى توليه حكومة السعودية للفن والفنانين ودعمها للحركة التشكيلية بالمملكة .

وأشار الزيد إلى أن الفنون التشكيلية باتت تحظى برعاية خاصة من قبل وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، مقدما الشكر للفنانة عهود المالكي على ما حققته من إنجاز تشكيلي لافت.

ووصف الفنان التشكيلي السعودى قالب ادريس الدلح، ما حققته عهود المالكي، بأنه فخر لكل التشكيليين العرب، متمنيا أن تتحقق طموحات كل الفنانين السعوديين والعرب.

وقالت الفنانة التشكيلية السعودية سلوى محمد نور كمال إن الفنانة عهود المالكي اجتهدت وثابرت فكلل الله موهبتها ووفقها للنجاح فى رفع اسم السعودية والعالم العربي عالياً.

ووصفت الفنانة التشكيلية السعودية مها ياسين، دخول الفنانة التشكيلية السعودية عهود المالكي لموسوعة جينيس، بأنه نجاح لكل امرأة سعودية، مشيرة إلى أن عهود فنانة ومعلمة زميلة لها وهى تستحق الوصول لموسوعة جينيس بفضل إخلاصها لفنها.

وقالت الفنانة التشكيلية السعودية مطلوبة قربان إن ما حققته الفنانة عهود المالكي، هو فخر للسعوديين، واصفة عهود بأنها فنانة قديرة، وقد رفعت اسم المرأة السعودية بوجه عام والفنانات التشكيليات بالمملكة بوجه خاص عاليا.

وقالت الفنانة التشكيلية السعودية الجوهرة العتيبي بأنها تشعر بالفخر والإعزاز لدخول لوحة الفنانة عهود المالكي لموسوعة جينيس، ووصفتها بأنها رسامة الوطن التى يفخر بها السعوديون.

ومن جانبها، علقت الفنانة عهود المالكي، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على خبر دخولها موسوعة جينيس، بتوجيه الشكر لله الذى وفقها وأعانها على رسم أكبر لوحة فى العالم باستخدام القهوة، ووجهت الشكر لوالديها وإخوتها على مساندتهم لها، كما وجهت الشكر لمنسق أعمالها.

وقالت السلطة الرسمية لرصد وتسجيل الأرقام القياسية العالمية إن المالكي هي أول امرأة سعودية تحقق لقبا فرديا من هذا النوع، معتبرة ذلك خطوة استثنائية في تسجيل المواهب من المنطقة العربية.

وسلطت اللوحة، التي دخلت بها عهود المالكي موسوعة جينيس، الضوء على سبع شخصيات ريادية مهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية وجارتها الإمارات العربية المتحدة.

واستعرضت اللوحة صورتين عملاقتين للآبوين المؤسسين للمملكة والإمارات، الملك الراحل عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود، والراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، كما تضمنت اللوحة الفنية صورا لـ "خادم الحرمين الشريفين" الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي.