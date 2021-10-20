برلماني: شراكة البحر المتوسط مع اليونان وقبرص تدعم استقرار الشرق الأوسط

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، القمة الثلاثية التي عقدت في العاصمة اليونان "أثينا" بين كل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.



وأشار الجندي، في بيان له، إلى أن العلاقات المصرية مع اليونان وقبرص شهدت تطورا كبيرا خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ تولي الرئيس السيسي مسئولية إدارة الدولة المصرية، وتعد امتدادا لنجاحات مصر في سياسيتها الخارجية، ودلل على نجاح تلك القمم بتوالي عقدها وصولا للقمة التاسعة، وأكد أن تلك القمم واللقاءات الثلاثية قد أسهمت وانعكست آثارها في التعاون في أكثر من مجال وعززت العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية والتنسيق الأمني بين الدول الثلاث.



وأضاف أن هناك العديد من الملفات التنسيقية المشتركة مع اليونان وقبرص سواء في مجال الغاز أو فيما يتعلق بالربط الكهربائي، لافتا إلى أن هناك ملفات إقليمية مشتركة تشهد التنسيق التام بين الدول الثلاث، أهمها الوضع في ليبيا وكذلك أوضاع دول البحر المتوسط وأن اليونان وقبرص شريكان استراتيجيان لمصر.



وأشار إلى أن الملف الأبرز في هذه القمة هو ملف الطاقة والربط الكهربائي والذي سيجعل من الدولة المصرية مركزا إقليميا للطاقة، مما يعني جذب مزيد من الاستثمارات كذلك سيساعد في تحقيق الأهداف المنشودة التي حملتها رؤية مصر "٢٠٣٠"، والتي تجعل الدولة المصرية بلدا مصدرا للطاقة لأوروبا، ويمكنها من تلبية الاحتياجات الإقليمية والأوروبية .



وأكد أهمية ما تم تداوله خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش القمة، والتي تم فيه الإشادة بدور مصر في ملف الهجرة غير الشرعية والتصدي لهذه الظاهرة، وهو الأمر الذي أشاد به عدد كبير من الدول الاوروبية، مشيرا إلى الجهود التي بذلتها مصر علي الصعيد الإقليمي لإيجاد تسوية سياسية للأزمات التي تعاني منها بعض دول المنطقة، ويأتي في مقدمتها الأزمة الليبية والأوضاع في لبنان وسوريا.