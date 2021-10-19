إزالة 37 حالة تعد بالبناء بقرية نزلة حسين في المنيا

شنت الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، مركز المنيا، حملة مكبرة لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالتعاون مع الشرطة والري، لاسترداد أراضي الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وازالة كافة صور التعديات.



حيث أفاد اشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لنزلة حسين، بمركز المنيا، انه تم إزالة ٣٧ حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمساحة ٦٤٦م بنزلة حسين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



ومن جانبه شدد اللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مركز ومدينة المنيا على رؤساء القرى والأحياء بالتصدي بكل قوة وحزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء على اي أعمال بناء مخالف في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.