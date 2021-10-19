8 مواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا الليلة

ليفربول أمام أتلتيكو مدريد في لقاء تصفيات الحسابات.. وريال مدريد لاستعادة الهيبة



مانشستر سيتي يسعى للتعويض.. و4 فرق يبحثون عن "النقطة الأولى"

تعود منافسات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء، بـ 8 لقاءات لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات، وذلك بعد توقفها لاسبوعين بسبب فترة التوقف الدولية.

وستخوض العديد من الفرق منافسات المرحلة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأبطال بهامش خطأ محدود للغاية، عقب ما تحصلت عليه في أول جولتين.

وتنطلق الجولة في السابعة إلا ربع مساءً، حيث يستضيف بشكتاش التركي فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، فيما يحل مانشستر سيتي ضيفًا على كلوب بروج البلجيكي في نفس التوقيت.

وتقام 6 مباريات في تمام التاسعة، حيث يستضيف باريس سان جيرمان الفرنسي فريق لايبزيج الألماني، ويحل ريال مدريد ضيفًا على شاختار دونيتسك الأوكراني، ويواجه إنتر ميلان الإيطالي فريق شيريف تيراسبول المولدوفي، فيما يلاقي أياكس الهولندي على ملعبه فريق بوروسيا دورتموند الألماني.

وتشهد التاسعة مساءً أيضًا، مباراتين من العيار الثقيل لحساب المجموعة الثانية، حيث يستضيف أتلتيكو مدريد فريق ليفربول الإنجليزي، ويحل ميلان الإيطالي ضيفًا على بورتو البرتغالي.

ويستضيف ملعب واندا متروبوليتانو مباراة تتسم بالعديد من جوانب الإثارة، فعلاوة على لقاء سواريز مجددا بالنادي الذي لعب معه 133 مباراة وسجل 82 هدفا بقميصه، فإن المواجهة بين أتلتيكو مدريد وليفربول هي مبارزة لتصفية الحسابات، بعدما أقصت كتيبة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني الريدز من دوري الأبطال قبل موسمين من الدور ثمن النهائي في ملعب أنفيلد.

وينافس الفريقان خلال اللقاء المرتقب على صدارة المجموعة الثانية، إذ أن ليفربول فاز على بورتو وميلان، في حين تعادل الروخيبلانكوس أمام الفريق البرتغالي ولكنه فاز في مباراته الأخيرة أمام الخصم الإيطالي الذي يقبع في جدول الترتيب دون أي نقطة.

وكتيبة المدرب الألماني يورجن كلوب هي واحدة من الفرق الستة في البطولة التي حققت الفوز في المباراتين السابقتين، حاله كحال فرق أياكس وبوروسيا دورتموند وشيريف تيراسبول وبايرن ميونخ ويوفنتوس.

وفي المجموعة الرابعة، شوه ريال مدريد رحلته الأوروبية بهزيمة غير متوقعة على ملعب سانتياجو برنابيو أمام شيريف المولدوفي الذي يخوض البطولة الأوروبية العريقة للمرة الأولى. وهي انتكاسة قللت من نجاح الملكي في الفوز على إنتر الإيطالي في الجولة الأولى بملعب سان سيرو.

وهذا الأسبوع يزور الملكي كييف لمواجهة شاختار دونيتسك الأوكراني الذي خسر أمامه مرتين في الموسم السابق، وسيكون على أبناء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي التعلم من تلك الخسارة وإنعاش وضعهم في البطولة الأوروبية.

ويخوض الريال وأتلتيكو موعديهما في التشامبيونزليج هذا الأسبوع، في حالة من الراحة بعدما لم ينافسا في الليجا مطلع هذا الأسبوع.

وعلى ملعب جان برايدال يستقبل كلوب بروج البلجيكي، ضيفه الثقيل مانشستر سيتي الإنجليزي، حيث تخوض كتيبة المدرب الإسباني بيب جوارديولا دوري الأبطال بمستوى أدنى من المتوقع من الثبات، فبعد فوزها على لايبزيج الألماني في المواجهة الأولى، سقطت في فخ الهزيمة أمام باريس سان جيرمان.

بينما يستقبل الفريق الفرنسي، متصدر المجموعة الأولى فقط بفارق النقاط أمام بروج بعد تعادله أمام الخصم البلجيكي وفوزه على المان سيتي، على ملعب حديقة الأمراء لايبزيج، المتذيل دون أي رصيد في جعبته.

وفي المجموعة الثالثة، يتنافس أياكس الهولندي وبوروسيا دورتموند الألماني بملعب يوهان كرويف أرينا على صدارة جدول الترتيب، فالفريقان حققا بداية لا تشوبها شائبة بحصولهما على النقاط الست في الجولتين السابقتين، وقد أظهر البطل الهولندي قوة كبيرة ليعادل مستوى المنافس الألماني.

وفي إسطنبول، يلتقي بشكتاش وسبورتنج، وكل منهما يسعى للحصول على نقاطه الأولى في البطولة، حيث خسر الفريقان التركي والبرتغالي في الجولتين الأولى والثانية أمام أياكس ودورتموند.