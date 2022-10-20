مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في إيطاليا تبدأ رسميا الخميس

تنطلق في إيطاليا غدا الخميس مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث من المقرر أن يستقبل الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيسي مجلس النواب والشيوخ، ووفود أحزاب أخرى.

ويلتقي ماتاريلا أولا بمقر إقامته، رئيس مجلس الشيوخ إجناسيو لا روسا، ثم رئيس مجلس النواب، لورينزو فونتانا، بحسب ما أعلنه قصر كيرينالي مساء اليوم الأربعاء.

ويسعى حزب "أخوة إيطاليا" اليميني المتطرف، بقيادة جورجيا ميلوني، ووحزب "فورتسا إيتاليا" المحافظ، وحزب الرابطة اليميني الشعبوي، إلى تشكيل حكومة معا. ومن المقرر أن يزوروا الرئيس بعد غد الجمعة وفقا للخطة.

ويضطلع ماتاريلا بدور محوري في العملية حيث سيختار رئيسا للوزراء ليقوم بتشكيل حكومة.

وينتظر على نطاق واسع أن تصبح ميلوني، رئيسة الحكومة بعد نجاح حزبها "إخوة إيطاليا" في الانتخابات التي انعقدت مؤخرا.

وحال سارت المفاوضات بصورة جيدة، ربما تؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام ماتاريلا مطلع الأسبوع المقبل. وستكون هذه أول مرة تتولى فيها امرأة رئاسة الوزراء في إيطاليا.